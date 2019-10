Programa «Mais Você» da TV Globo grava matérias na região algarvia

Equipa do programa, que em Portugal é exibido no Globo Now, está a filmar em Albufeira, Loulé, Portimão, Olhão e Tavira.

O Algarve está a servir de cenário para as gravações do programa «Mais Você», que em Portugal pode ser visto em exclusivo no canal Globo Now, de segunda a sexta-feira, às 14h20.

Ana Maria Braga, apresentadora do formato, e parte da equipa do programa, entre eles o famoso papagaio Louro José, viajaram até Portugal para gravar matérias especiais sobre gastronomia, costumes e tradições da região algarvia, além da beleza natural das praias e das falésias.

O público português vai poder assistir a estes conteúdos brevemente.

Em Loulé, a apresentadora aproveitou uma pausa para tirar uma fotografia com a estátua do poeta popular António Aleixo.

«Estamos trabalhando que nem gente grande para gravar um material bem legal para apresentar para vocês na volta! Vai valer a pena esperar», salientou Ana Maria Braga, que esteve em localidades como Albufeira, Loulé, Portimão, Olhão e Tavira.

Estas matérias especiais fazem parte das comemorações dos 20 anos do programa, que estão a ser celebradas ao longo deste ano.

A primeira emissão do «Mais Você» foi para o ar no dia 18 de outubro de 1999.

O programa leva até ao público assuntos relacionados com diversos temas, como comportamento, saúde, moda e culinária.

Sempre na companhia do seu parceiro Louro José, Ana Maria Braga apresenta e recebe os seus convidados na Casa de Cristal, uma casa com paredes de vidro especialmente construída para o programa nos Estúdios Globo.

Trazendo um olhar brasileiro sobre a atualidade no Brasil e no mundo, a programação do Globo Now é focada em notícias, desporto, talkshows e realities.

Disponível por subscrição em todos os operadores portugueses (MEO, NOS, NOWO e Vodafone TV), o canal discute os acontecimentos de forma expressiva, cativante e com todo movimento característico dos brasileiros.