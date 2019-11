Produtores britânicos filmam cenas de Miss Willoughby em Loulé

Miss Willoughby é o nome da produção britânica, realizada por Mick Davis, que esteve na passada semana a rodar em Loulé.



Apesar da história do filme desenrolar-se no Chipre, a produção escolheu a cidade de Loulé para as filmagens e o Convento de Santo António, um dos mais importantes edifícios conventuais do Algarve classificado como Imóvel de Interesse Público e datado dos finais do século XVII, foi um dos principais espaços onde decorreu a rodagem do filme.



Philippe Martinez, Alan Latham e Loni Farhi são os produtores. O elenco é constituído por nomes como Nathalie Cox, John Rhys-Davies, Matthew Sim, Ian Gerard Whyte e Ouldad Elma. De referir que conta com alguns portugueses na equipa técnica e de figuração.



Esta é a 23ª produção em 2019 registada pelo Loulé Film Office, estrutura da autarquia de Loulé que tem por missão promover o concelho como destino de produção de Cinema, Televisão, Publicidade e Fotografia.



Fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos, o município de Loulé tem sido um destino privilegiado de diversas produções, elogiado por diversas figuras do mundo do Cinema e Audiovisual pela sua multiplicidade cénica mas também pela capacidade logística.