Procissão da Culatra vista pelo fotógrafo Luís Torres

No passado domingo 4 de agosto decorreu a Procissão anual em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes, na Ilha da Culatra. É uma festa religiosa e profana singular, e o fotógrafo olhanense Luís Torres acompanhou-a uma vez mais.

Como dita uma tradição iniciada na década de 1980, no primeiro domingo de agosto de cada ano a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, que reside na Capela da Culatra, embarca a bordo de uma traineira e vai a Olhão buscar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da cidade. As duas imagens embarcam e navegam até à Ilha da Culatra onde decorrerá uma procissão e uma missa campal muito participada. Terminada a festa religiosa, já próximo do pôr do sol, a imagem de Nossa Senhora do Rosário regressa a Olhão, navegando uma vez mais pelas águas da Ria Formosa.

Luís Torres, fotógrafo de Olhão e também da Culatra, comunidade que fotografa com regularidade desde a década de 1980, acompanhou uma vez mais a festa religiosa e partilha com o «barlavento» e com os seus leitores algumas das fotografias que fez este ano.

Preparativos para a saída da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, na Capela da Culatra, de manhã cedo.

Nossa Senhora dos Navegantes sai da sua Capela, de manhã cedo, a caminho de Olhão.

Embarque da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, ainda na Culatra, a caminho de Olhão.

O adeus dos culatrenses à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, de partida para Olhão.

Nossa Senhora dos Navegantes, da Ilha da Culatra.

Procissão sobre as águas da Ria Formosa, a caminho de Olhão.

Em Olhão, aguarda-se a chegada de Nossa Senhora dos Navegantes, vinda da Ilha da Culatra.

Procissão já em Olhão…

Procissão sobre as águas da Ria Formosa, de regresso à Ilha da Culatra.

Imagem de Nossa Senhora do Rosário prepara-se para desembarcar na Ilha da Culatra.

Início da Procissão, na Ilha da Culatra.

Missa ao ar livre, junto à Capela da Culatra.

O adeus dos culatrenses e da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes à imagem de Nossa Senhora do Rosário.