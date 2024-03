Primeira edição do Conto por Conto traz contadores de histórias a Olhão

A iniciativa Conto por Conto vai estrear em Olhão, juntando alguns contadores de histórias na Biblioteca Municipal e em algumas escolas do concelho com o objetivo de abranger todas as faixas etárias.

Conto por Conto é um encontro de contadores de histórias, cuja primeira edição se realiza nos dias 15 e 16 de março, na Biblioteca Municipal de Olhão e em algumas escolas do concelho.

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Olhão que pretende realçar a importância da literatura oral no imaginário coletivo e individual.

Participam nesta primeira edição os contadores Bruno Batista, Cristina Taquelim e Luís Correia Carmelo.

A iniciativa Conto por Conto, que agora apresenta a sua primeira edição, programada e produzida pelo Serviço de Biblioteca, pretende «criar raízes e tornar-se num evento emblemático na programação e oferta cultural da cidade».

Recorde-se que os contos são antigas formas de expressão comunitárias e familiares, entretenimento de serões, muito anteriores à literatura escrita e aos livros.

«Há no conto, comprovadamente, uma oralidade ancestral que nos continua a cativar e a seduzir», aponta a autarquia.

É objetivo do município que este seja «um festival para todos, tendo sido pensado um programa que vai ao encontro de todas as faixas etárias, com sessões para crianças, famílias, públicos escolares, seniores, público em geral e profissionais do sector. Em suma, um evento para toda a comunidade, onde prevalece a tradição do conto oral», justifica.

As entradas são livres para todas as sessões.