Portimão vai ter uma «Biblioteca de Cordas e Nós» no centenário da cidade

A ser instalada na Antiga Lota, na Zona Ribeirinha de Portimão, a «Biblioteca de Cordas e Nós» inicia a programação artística da Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural no âmbito do Centenário da Cidade de Portimão.

No âmbito das comemorações do primeiro Centenário da Elevação de Portimão a Cidade (1924-2024), a Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural irá apresentar a «Biblioteca de Cordas e Nós», de José Antonio Portillo, entre os dias 23 e 31 de março, na Antiga Lota, na Zona Ribeirinha.

Este será o primeiro espetáculo da programação artística criada e apresentada pela Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural para assinalar a efeméride, com diversos momentos a decorrer até ao final do ano, numa parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Portimão.

A «Biblioteca de Cordas e Nós» será instalada na Antiga Lota, na Zona Ribeirinha de Portimão, e contará com quatro sessões para o público escolar do primeiro ciclo, entre os dias 19 e 22 de março, às 10h30, estando a participação das turmas já selecionada e agendada.

Estão ainda previstas sessões nos dias 23 e 24 de março e 28 a 31 de março, às 17h00, abertas ao público geral, com duração aproximada de 60 minutos.

Os bilhetes custam cinco euros para adultos e três euros para as crianças dos seis aos 12 anos, sendo a lotação limitada a 30 lugares. As entradas podem ser adquiridas online, aqui, ou presencialmente, no Teatro Municipal de Portimão e no Museu de Portimão.

O espetáculo conta com a participação artística de Matilde Real e Rita Rodrigues e produção executiva da Unnica Arts, além dos apoios do Centro de Pedagogia e Animação, do Centro Cultural de Belém e do Theater Hetpalais d’Anvers (Bélgica).

Esta será uma oportunidade para contactar com o projeto criado por José Antonio Portillo a partir de um trabalho escolar e comunitário, agora apresentado em Portimão, após ter percorrido diversos pontos da Europa nas últimas duas décadas.

O objetivo do autor, com a instalação-espetáculo «Biblioteca de Cordas e Nós», é dar relevância à importância de escutar o silêncio, de ver, tocar, refletir e experimentar.

Esta biblioteca móvel é uma estrutura circular de madeira que guarda diversos manuscritos, textos nunca publicados, partituras, desenhos e muitos outros objetos, como, por exemplo, cilindros cheios de mensagens feitas de cordas e nós.

Ainda neste contexto, no ano em que se celebra o 100.º aniversário de elevação de Portimão a cidade, o município apresenta uma programação baseada na memória, no presente e no futuro, inspirada nas pessoas.

Sob o mote «Portimão, a nossa cidade», o programa comemorativo é dirigido a diferentes públicos e dá a conhecer as raízes do concelho, enquanto repensa a história, através de diferentes eventos, como espetáculos de música, exposições, seminários e cinema, lançamento de obras literárias sobre o presidente-escritor Manuel Teixeira Gomes, o portimonense patrono da cidade.

Muitos dos pormenores desta programação de intervenção cultural do Centenário de Elevação de Portimão a Cidade a cargo da Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, prevista até final de 2024, vão ser apresentados numa conferência de imprensa agendada para o dia 26 de março, às 17h00, na «Biblioteca de Cordas e Nós», junto à Antiga Lota, na Zona Ribeirinha da cidade.