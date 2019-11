Portimão recebe um «duelo musical inigualável» vindo de França

Musical «Duel Opus3» chega a Portugal após ter triunfado em França, pela Associação UFE Algarve, sendo o segundo espetáculo do Festival de Teatro Francês 2019/20, na região algarvia.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão irá receber, na quarta-feira dia 27 de Novembro, às 21h30, a bem humorada dupla Nathalie Miravete e Laurent Cirade, na apresentação de um «duelo musical inigualável».

Reconhecidos internacionalmente pelo seu talento, com atuações em mais de 39 países, esta dupla de músicos-humoristas protagonizam uma cena doméstica musical. A peça retrata o encontro entre uma pequena pianista com dedos de fada, Nathalie Miravette, que conhece o colosso do violoncelo, Laurent Cirade.

O município de Portimão explica que «o duelo acontece num encontro musical entre a feminilidade bruta de um e a masculinidade travessa do outro, tornando esta partitura deliciosa».

«Assistimos a uma verdadeira batalha de notas e acordos onde o clássico, o jazz e o rock se revoltam nas cordas. Ouvimos as frustrações, sentimos os desejos, entendemos que o tempo é sério e o conflito agudo. Os instrumentos são inventivos, respondem uns aos outros, provocam-se incessantemente, depois domam-se com talento, poesia… sempre com muito humor», acrescenta a autarquia.

Os bilhetes custam vinte euros e estão à venda online, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e nas noites do espetáculo até ao seu início, e ainda nos locais habituais aderentes da BOL.