Portimão exibe três produções com selo do Teatro Nacional D. Maria II

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, vai receber neste semestre três produções com o selo do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII).

«Antígona», um texto essencial de Sófocles encenado pela artista Mónica Garnel é a primeira a ser apresentada no palco algarvio, e subirá ao palco no sábado, dia 7 de março, às 21h30.

Depois de se estrear em Lisboa em setembro passado, a peça é agora apresentada em Portimão no âmbito da Rede Eunice, projeto de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo TNDMII.

André Simões, Carolina Passos-Sousa, Diana Lara, Inês Vaz, Isaías Viveiros, João Grosso, Joana Pialgata, Laura Aguilar, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Pedro Moldão e Pedro Russo dão vida à primeira encenação da atriz Mónica Garnel, que levou para o palco o resultado do seu trabalho na Casa Conveniente e na Zona J de Chelas, com a atriz e encenadora Mónica Calle.

Para se juntar ao elenco, composto por estagiários do Conservatório e atores consagrados, Mónica Garnel convidou ainda o street dancer Maurice, para integrar o tradicional coro, que não se limita a comentar verbalmente os acontecimentos, mas usa múltiplas linguagens como o canto, a dança ou a spoken word.

O resultado é uma «Antígona» atualizada, com cheiro a anos 90, grunge, rock and roll, uma rapariga que tem muitos rostos e muitos corpos, que podia ser qualquer mulher que, em qualquer lugar do mundo, pague com a vida a sua desobediência ao poder.

Nesta temporada, a Rede Eunice trará ainda ao teatro portimonense as peças «Um outro fim para a menina Júlia», com texto e encenação de Tiago Rodrigues, no dia 23 de abril, e «Fake», uma encenação de Miguel Fragata a partir de um texto de Inês Barahona e Miguel Fragata, a 26 de junho.

Os bilhetes para estes três espetáculos custam dez euros cada e estão à venda online, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e nas noites do espetáculo até ao seu início, ou ainda nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.