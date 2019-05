Portimão celebra a vida e obra de Manuel Teixeira Gomes

A Casa Manuel Teixeira Gomes, na comemoração do 159º aniversário do seu patrono (a 27 de maio), organiza um conjunto de eventos sobre alguns aspetos relevantes da sua vida e obra, que mantêm enorme atualidade no plano científico, cultural, artístico e de cidadania.

As celebrações ocorrem na semana do seu aniversário, entre 27 de maio e 5 de junho, e terão lugar nos equipamentos do município de Portimão, dos quais Manuel Teixeira Gomes, 7º presidente da Primeira República Portuguesa, é patrono: a Casa Manuel Teixeira Gomes e a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, bem como no Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes. Todos os eventos são de entrada gratuita.

A comemoração incidirá sobre alguns aspetos da personalidade de Manuel Teixeira Gomes que merecem maior destaque: o melómano esclarecido e apaixonado; o empresário e principal exportador de figos do Algarve no seu tempo; o escritor e a sua primeira obra literária, «Inventário de Junho» (1899) e o aluno no seu percurso académico e na vida de boémia.

Abaixo, o programa das comemorações do 159.º aniversário de nascimento de Manuel Teixeira Gomes:

Concerto de aniversário com pianista João Rosa

Data e hora: Segunda-feira, 27 Maio, 18h30

Local: Casa Manuel Teixeira Gomes

A laranja do Algarve para o Mundo

Comunicação, análise e debate sobre a produção, consumo e exportação dos citrinos do Algarve e a sua importância estratégica para a Região e o País.

Com José Oliveira – Presidente da CACIAL e ALGARORANGE

Data e hora: Quinta-feira, 30 de Maio, 21h30

Local: Casa Manuel Teixeira Gomes

Inventário de Junho

Comunicação, análise e debate com o público sobre a escrita de Manuel Teixeira Gomes e a sua primeira obra literária, “Inventário de Junho”, de 1899

Com Francisco Sena, Coordenador do Departamento de Línguas do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo

Data e hora: Quarta-feira, 5 de Junho, 18h30

Local: Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes

Manuel Teixeira Gomes: Cábula ou curso errado?

Apresentação multimédia, comunicação e debate com alunos e professores do Ensino Básico e Secundário sobre o jovem Manuel Teixeira Gomes e o seu percurso académico.

Com José Alberto Quaresma – Diretor Científico da Casa Manuel Teixeira Gomes

Data e hora: Segunda-feira, 27 de Maio, 14h30

Local: Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes