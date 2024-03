Portimão Arena acolhe espetáculo «Madagáscar, uma Aventura Musical»

O espetáculo «Madagáscar, uma Aventura Musical» promete animar os mais pequenos no Portimão Arena, no dia 30 de março, às 16h00, sendo que os bilhetes já se encontram à venda.

Os mais pequenos a partir dos três anos vão ter um momento especial a 30 de março no Portimão Arena, que receberá a partir das 16h00 o espetáculo «Madagáscar, uma Aventura Musical», repleto de personagens divertidas, como o leão Alex, a zebra Marty, o girafa Melman, a hipopótamo Glória e os conspiradores pinguins.

Baseado no filme de animação da DreamWorks, o espetáculo musical conta a história de um grupo de amigos inseparáveis, que escapam da sua casa no Jardim Zoológico de Central Parque, em Nova Iorque, e se deparam com uma viagem inesperada ao mundo extravagante e louco de Madagáscar.

A produção é da Yellow Star Company, que tem como promotor a Câmara Municipal de Portimão, num espetáculo encenado por Paulo Sousa, sob o texto de Kevin Del Aguila e a música e letras originais de George Noriega & Joel Someillan.

Andreia Brito, Andreia Barros, Beatriz Souza, Diogo Velez, João Redondo, João Vilas, Luís Oliveira, Luís Pacheco, Mafalda Rodrigues e Vera Branco Claro fazem parte do elenco.

As portas do Portimão Arena abrem às 15h00, podendo os bilhetes ser desde já adquiridos na plataforma BOL, com o seguinte preçário: Plateia 1 (Fila A a F) – 30 euros; Plateia 1 (Fila G a M) – 25 euros; Plateia 2 – 20 euros; Bancadas – 15 euros; Pack Família 3 pessoas (só em bancada) – 39 euros (13 euros/bilhete); Pack Família 4 pessoas (só em bancada) – 50 euros (12,50 euros/bilhete).

O espetáculo «Madagáscar, uma Aventura Musical» integra o programa «Viva a Páscoa Portimão 2024», que será divulgado em breve, segundo a autarquia.