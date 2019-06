Poeta João Miguel Pereira apresenta novo livro em VRSA

O escritor algarvio João Miguel Pereira apresenta o seu mais recente livro de poesia «Quase» na sexta, dia 28 de junho, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal António Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António (VRSA).

João Miguel Pereira nasceu a 31 de janeiro de 1978. Licenciou-se em História pela Universidade de Évora em 2003, exercendo desde então funções docentes no ensino e formação de jovens e adultos.

É, desde 2014, coordenador do Clube de Leitura de Língua Portuguesa na Biblioteca Provincial de Huelva.

Exerce funções como técnico superior no Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de Santo António, sua terra natal.

Um apaixonado pela palavra escrita, tem nos últimos anos colaborado com alguns projetos literários, integrando antologias poéticas; Foz do Guadiana (2012), Apontamentos da Margem (2015), 5:50 (2016), La Noche en Blanco (2016). Publicou nesse mesmo ano, Lugar Sinónimo com Pedro Oliveira Tavares e prefaciado pela escritora Lídia Jorge e tem participado, com a publicação de alguns dos seus poemas na revista Esfera, revista Galla Ciencia e nas atividades da coletividade Poetas dos Guadianas.

Integrou em 2016 a equipa de coordenação editorial da revista Cal e da Revista Terceira Margem (2018). Mais recentemente, participou na antologia Voces de Portugal: Once poetas de hoy da editorial El Genio Maligno e Ruas, desta vez em prosa, publicado pela Arandis (2018).

O prefácio, da obra editada com a chancela Arandis Editora, ficou a cargo do poeta Manuel Neto dos Santos, que refere: «este livro não pede, nem mendiga… exige-nos que nos adensemos pelo seu interior, sem pré-conceitos: nem-aventurado o poema que corrói a salinidade das paredes onde habita o teu sonho de cinza. Bem-aventurado tu que ignoras o cansaço das palavras que te habitam e morres mais um pouco em cada verso, enquanto a tua boca inicia o pronunciar dos tempos. No início era o Verbo».