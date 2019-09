Pine Cliffs convida para festival de Jazz com vista para a falésia algarvia

Entre 1 e 6 de outubro os convidados terão oportunidade de ouvir música com o mar como pano de fundo.

O Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort recebe, pela primeira vez, o «Algarve Smooth Jazz Festival», um evento que reúne nomes internacionais do mundo do jazz, soul e funk.

Pelo palco localizado no Tabu Garden daquela unidade hoteleira, vão desfilar nomes como Rick Braun, trompetista e cantor que venceu por duas vezes o prémio de Artista Smooth Jazz Artist do ano, o saxofonista Kim Waters, conhecido pelo estilo de jazz romântico, o cantor de soul Javier Colon, o pianista de jazz Bobby Lyle ou ainda Paul Brown, guitarrista e artista a solo, vencedor de dois Grammy enquanto produtor de Urban-Jazz.

Os convidados podem optar por um dos pacotes especiais criados especificamente para o «Algarve Smooth Jazz Festival»: Platinum (6 noites com pequeno-almoço e jantar), Gold (5 noites com pequeno-almoço e jantar), Silver (4 noites com pequeno-almoço), Bronze (3 noites com pequeno-almoço) ou Individual (2 noites com pequeno-almoço).

Estão também disponíveis bilhetes individuais para os concertos, à venda no site do Smooth Jazz, entre os 55 e os 89 euros.

Cartaz Completo do evento:

1 de outubro: Jam Session com Elan Trotman, Adam Hawley, Blake Aaron, Carl Stanley e Andrew Small;

2 de outubro: Jeff Kashiwa/Adam Hawley (tarde) e Aftershow Chill (meia-noite);

3 de outubro: The Afternoon Chill (tarde); Elan Trotman/Brian Simpson (noite); Aftershow Party (meia-noite);

4 de outubro: The Afternoon Chill (tarde); Blake Aaron/Rick Braun (noite); Aftershow Party (meia-noite);

5 de outubro: Kayla Waters/Geral Veasley (manhã); The Afternoon Chill (tarde); Javier Colon/Kim Waters (noite); Aftershow Party (meia-noite);

6 de outubro: Gabriel Mark Hasselbach/Bobby Lyle (manhã); The Afternoon Chill (tarde); Paul Brown/Farewell Jam Session com Kim Waters, Kayla Waters, Bobby Lyle, Gabriel Mark Hasselbach, Blake Aaron (noite), Farewell Aftershow Chill (meia-noite).