Pêra recria últimos passos de Cristo em Via-sacra ao vivo

A Paróquia e o Centro Paroquial de Pêra recriam, no domingo, 24 de março, às 21h00, os últimos passos da vida de Cristo, numa Via-sacra ao vivo.

Este evento, que terá como ponto de partida o Largo 25 de Abril, na Vila de Pêra, concelho de Silves, conta com a colaboração de cerca de 200 voluntários das mais variadas idades e com a parceria institucional da Câmara Municipal de Silves e da União das Freguesias de Alcantarilha e Pêra, com o patrocínio oficial do Crédito Agrícola Terras do Arade e, ainda, de algumas entidades locais.

Realizada bianualmente, é um evento sem fins lucrativos, tendo sido interrompido, apenas, devido à pandemia de COVID-19.

Com cerca de duas horas de duração e pouco mais de um quilômetro de percurso, os últimos momentos da vida de Jesus Cristo serão recriados em 10 cenas, nas ruas da vila de Pêra, sendo a primeira delas a «Última Ceia» e a última, o «Calvário» e a «Ressurreição».

A atividade conta, habitualmente, com um público expressivo: mais de 2500 visitantes.

Sendo a Via Sacra um evento sem fins lucrativos, aberto à população em geral, que comporta alguns encargos, a organização faz um apelo ao contributo por parte dos visitantes que queiram e possam ajudar.