Pedro Ivan e Nelson Conceição de partida para a China

Pedro Ivan Gonçalves e Nelson Conceição estão de partida para a China, para representarem Portugal na 72ª Copa Mundial de Acordeão, que decorrerá em Shenzhen.

Pedro Ivan irá competir no escalão de Sénior Virtuoso, um dos mais exigentes em disputa porque o vencedor assumirá o estatuto de Campeão do Mundo, e Nelson Conceição participará como júri de outros escalões. O «barlavento» esteve à conversa com ambos, interrompendo até um ensaio.

Os dois encaram a competição com humildade e muita expectativa. Nelson Conceição, o professor de Pedro Ivan revela que «não é fácil a preparação de um jovem acordeonista para a Copa do Mundo. Exige grande disponibilidade de tempo e também psicológica, o que nem sempre é possível ter.» Nestes últimos dias, quando se aproxima da data da viagem, Pedro Ivan muda-se para casa do seu professor, em Loulé, para aproveitar todas as oportunidades de ensaiar sob a orientação atenta e exigente de Nelson Conceição.

«Agora é de manhã à noite, até à 1 hora da manhã», confessa o jovem aluno. «Vai ser assim até ao próximo domingo, o dia em que vamos iniciar a viagem para Shenzhen, com escalas em Frankfurt e Xangai. Na quinta-feira de manhã será a prova de apuramento e depois logo se vê.» Nelson Conceição explica que «este ano foi batido o recorde dos candidatos. Pensamos que vai ser tudo muito difícil logo na prova de apuramento. Provavelmente mais de metade ficará de fora logo nesse momento! A final será sexta-feira à noite e no sábado serão as cerimónias de encerramento. Regressamos no domingo e chegaremos ao Algarve já na segunda-feira, 19 de agosto.»

Em Shenzhen Pedro Ivan vai apresentar seis temas distintos. Três no apuramento e outros três, diferentes dos anteriores, na final. Os trunfos estão guardados para esta última, onde o jovem acordeonista espera participar. «Na final será o Tico-Tico, as Notas Vagabundas e a Charolesca, um tema da autoria de Nelson Conceição.» O «barlavento» teve a oportunidade exclusiva de registar em vídeo um ensaio deste último tema, com o qual Pedro Ivan espera arrebatar as mais altas pontuações que o júri poderá atribuir. Mas Nelson Conceição ‘põe água na fervura’ e explica que não é fácil antever resultados. «Estes concursos são um pouco ingratos porque não sabemos quem são os outros concorrentes nem o que o júri mais aprecia ouvir. Mas, seja como seja, estar entre os melhores do mundo já é muito bom. Mesmo que não ganhe, o Pedro Ivan vai evoluir, ganhar experiência e desfrutar da sua arte. Será sempre muito gratificante!»

A representação portuguesa não se vai limitar a Nelson Conceição e Pedro Ivan. Também João Pereira, presidente da Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve, bem como Sérgio Conceição e João Sena vão estar na China, já que em outubro de 2020 o Algarve acolherá a 73ª Copa Mundial de Acordeão e toda a direção da Mito Algarvio está empenhada na promoção do evento junto dos membros da Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA). A Mito Algarvio, que tem a sua sede em Castro Marim, a par da Câmara Municipal de Loulé, da Direção Regional de Cultura e da Associação Garvefole, é fundamental para garantir o suporte financeiro indispensável para a deslocação e a estadia na China.