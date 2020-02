Paulinho Lêmos canta em Portimão as «Saudades do Brasil em Portugal»

Músico está radicado em Portugal há mais de 30 anos.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão apresenta, no sábado, 22 de fevereiro, às 21h30, o concerto de carnaval «Saudades do Brasil em Portugal», no qual o músico brasileiro Paulinho Lêmos revisita algumas canções intemporais da música portuguesa imortalizadas por Amália Rodrigues, Carlos Paredes, Dulce Pontes e Carlos do Carmo, promovendo a fusão de elementos do universo da bossa nova e da música popular brasileira com as sonoridades de raiz portuguesa.

Paulinho Lêmos, radicado em Portugal desde 1988, é o mentor do projeto, sendo também voz e guitarra no concerto, e faz-se acompanhar por Adriano Alves «Dinga» no baixo, Vasco Ramalho na marimba, Ricardo Martins na guitarra portuguesa e Leonardo Tomich na bateria, aos quais se junta a cantora Natália Boechat.

Promovida pela Associação Cultural «O Corvo e a Raposa», esta apresentação musical «pretende valorizar a performance dos artistas sediados na região e incentivar o seu envolvimento em processos criativos que sejam surpreendentes, inovadores e dirigidos a públicos distintos».

Os bilhetes custam sete euros (cinco euros para menores de 12 anos) e estão à venda online, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e na noite do espetáculo até ao seu início. Os ingressos podem também ser adquiridos nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.