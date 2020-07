«Paião» trazem sucessos intemporais ao Verão em Tavira

Banda homenageia a obra de Carlos Paião.

O Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, acolhe no dia 1 de agosto, sábado, às 22h00, os «Paião». Trata-se de um «supergrupo» que junta nomes como Marlon (Os Azeitonas), Jorge Benvinda (Virgem Suta), João Pedro Coimbra (Mesa), VIA e Nuno Figueiredo (Virgem Suta/Ultraleve).

O projeto, que teve a sua primeira aparição pública na edição de 2018 do Festival da Canção, surgiu para homenagear a obra de Carlos Paião, resgatando todos os seus grandes sucessos.

Sem esquecer os clássicos como «Play-back», «Pó de Arroz» ou «Canção do Beijinho», «Paião» apresenta ainda canções menos conhecidas como «Não Há Duas Sem Três», «Zero a Zero» ou «Trocas e Baldrocas».

Ao longo de um ano, «o grupo trabalhou até encontrar a fórmula certa para fazer as canções surgirem com novos ambientes e novas sonoridades. O álbum de estreia (editado em 2018) é a prova da reinvenção do cancioneiro de Carlos Paião».

Os bilhetes podem ser adquiridos na Praça da República, diariamente das 20h00 às 23h00, ou no largo frente ao Palácio da Galeria, nos dias de espetáculo, das 20h00 às 23h00.

A lotação máxima dos espaços foi reduzida de acordo com as normas da Diireção-Geral de Saúde e os planos de contingências criados para o efeito. É obrigatório usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas (informação a disponibilizar no local).