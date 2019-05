A Tertúlia Farense tem como convidado José Pacheco Pereira, que apresentará uma comunicação sobre «A importância da memória», na sexta-feira, dia 17 de maio.

A iniciativa decorrerá no Restaurante «Ria Formosa» do Hotel Faro, às 21h30. Como é hábito, a reunião mensal da Tertúlia Farense será antecedida de jantar. Esta palestra conclui «da melhor forma as comemorações do nosso 12º aniversário».

Os interessados em participar poderão inscrever-se por e-mail (tertú[email protected]).