Orquestra Ligeira do Exército e Cuca Roseta dão concerto em Lagos

Momento musical terá lugar na Praça do Infante no dia 12 de julho, sexta-feira, a partir das 22 horas, com entrada livre.

Este ano, a Orquestra Ligeira do Exército conta com a participação especial de Cuca Roseta, uma das vozes da nova geração do Fado.

Com vários singles nos tops de vendas, um álbum platinado e colaboração com vários artistas nacionais e internacionais, a cantora aceitou o convite da Orquestra para um espetáculo em Lagos.

Criada em 1977 e oficializada em 1979 para representar o Exército Português e colaborar com outros ramos das Forças Armadas, entidades e organismos civis, a Orquestra apresenta-se com um estilo de Big Band com espetáculos ecléticos que passam pelo jazz, funk, ritmos latinos, rock e até Fado.

Com uma vasta experiência musical, tem marcado presença em várias salas de espetáculos do país, contando muitas vezes com convidados especiais com o objetivo de valorizar o património cultural português e relembrar êxitos de artistas nacionais e internacionais.