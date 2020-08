Orquestra de Jazz do Algarve revisita Frank Sinatra em Tavira

Espetáculo é gratuito mas é necessário levantar bilhete.

A Orquestra de Jazz do Algarve atua na próxima sexta-feira, dia 14 de agosto, às 22h00, no Parque do Palácio da Galeria em Tavira.

Kiko Pereira interpreta temas de Frank Sinatra, nomeadamente, «Come fly with me» e «It was a very good year».

Apesar de ser de acesso gratuito, é necessário levantar bilhetes para aceder ao recinto do espetáculo, de forma a permitir o controlo da lotação.

Assim, os bilhetes podem ser levantados na Praça da República, todos os dias, entre as 20 e as 23 horas. Adicionalmente, no dia do espetáculo, poderão ser também levantados no largo em frente ao Palácio da Galeria, no mesmo horário.

Durante o espetáculo, no cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde, é obrigatório o uso de máscara.