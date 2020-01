Orquestra Clássica do Sul leva ciclo de «Jovens solistas» a Tavira

A Igreja do Carmo, em Tavira, recebe no dia 1 de fevereiro, às 21h30, um concerto da Orquestra Clássica do Sul, integrado no ciclo de laureados «Jovens solistas».

Sob a orientação do maestro Rui Pinheiro, este momento musical conta com o vencedor do Concurso Nacional de Cordas Vasco Barbosa, Miguel Sobrinho (viola – solista).

Do programa consta o seguinte alinhamento: Parte I – C.F Abel – Sinfonia em Mi bemol maior, WK 18; C. Stamitz – Concerto para viola em ré maior; Parte II – W. A. Mozart – Sinfonia nº38 k. 504 «Praga».

A entrada no concerto tem um custo de oito euros.