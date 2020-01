Orontes Trio dão concerto em VRSA no âmbito do Festival Al-Mutamid

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, recebe, no próximo sábado, dia 25 de janeiro, às 21h30, um concerto da formação «Orontes Trio», no âmbito do XX Festival de Música Al-Mutamid.

«Orontes» é o nome de um rio que corre nos territórios do Líbano, Síria e Turquia e serviu de inspiração para um projeto musical, em formato trio, que percorre as sonoridades do Médio Oriente e do Mediterrâneo oriental.

O grupo é composto por Michel Gasco, no sarod e alaúde árabe, Alberto Centella, nas flautas e Pancho Brañas, nas percussões orientais.

O Festival de Música Al-Mutamid assenta em sonoridades que, durante séculos, ecoaram nos castelos, palácios, medinas e bazares de Al-Andalus.

Deve o seu nome ao rei poeta Al-Mutamid, filho e sucessor do rei de Sevilha, que nasceu em Beja, em 1040, tendo sido nomeado governador de Silves, a então capital do Algarve, com apenas 12 anos.

A organização do Festival considera que «a longevidade deste evento, pioneiro e de características únicas na Península Ibérica, está intimamente relacionada com o suporte de um público fiel e ávido deste género de música, que tem acompanhado este festival ano após ano».

Os bilhetes para este concerto têm o valor de oito euros e encontram-se à venda na receção do Centro Cultural António Aleixo, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, e no dia do espetáculo, a partir das 19h00. Os ingressos podem também ser adquiridos online.