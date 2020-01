O Gajo vem até Tavira dar uns «Acordes na Aldeia»

Segunda temporada de inverno do ciclo «Acordes na Aldeia» arranca no dia 25 de janeiro, às 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão.

O momento é marcado com um concerto d’ O Gajo. A «personagem», que surge associada à viola campaniça, nasceu em Lisboa, em 2016, pela mão de João Morais, que tinha como intuito estabelecer a ligação entre a sua música e o Alentejo. Nesta edição, de resto, os músicos convidados têm em comum o gosto pela guitarra.

A viola campaniça ou alentejana era o instrumento usado para acompanhar os cantares à desgarrada ou «cantes a despique», nas festas e feiras na região alentejana.

João Morais é músico, desde 1988, e só após quase 30 anos a tocar guitarras vindas de fora, é que conhece, num concerto em Beja, a viola campaniça. Leva-a para Lisboa, atribui-lhe novas tonalidades, afastando-a da linguagem mais tradicional, mas mantendo intacta a sua portugalidade.

«As composições d’ O Gajo podem soar a fado, mas não são fado, podem soar a música tradicional, mas não são música tradicional, são um híbrido disso tudo e muito mais. O Gajo toca música do mundo», explica o artista.

Este ciclo conta, ainda, no seu programa com o concerto de Mário Delgado & Carlos Barreto, no dia 29 de fevereiro, e de Manel Cruz, a 7 de março.

«Acordes na Aldeia» é uma organização da Casa do Povo de Santo Estêvão, que conta com o apoio do município de Tavira e da Junta de Freguesia de Luz e Santo Estêvão.