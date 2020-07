No verão de Lagoa «A Cultura Sai à Rua» com cariz solidário

Receitas de bilheteira serão doadas a uma instituição a sortear.

O programa «A Cultura Sai à Rua – Verão 2020», promovido pela Câmara Municipal de Lagoa, arrancou ontem, terça-feira, 21 de julho, animando as noites do concelho até ao dia 5 de Setembro.

Os espetáculos iniciam às 21h00 e terminam às 23h00, cumprindo, segundo a autarquia, «com todas as normas de segurança e higiene, em recintos ao ar livre, ainda que delimitados, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e planos de contingência criados para o efeito».

O município de Lagoa preparou uma programação cultural «diversificada, multidisciplinar, numa fusão integradora de artistas locais, regionais e nacionais com ligações a Lagoa, com uma especial valorização da cultura portuguesa».

Os ingressos têm um custo de dois euros, para os Adros das Igrejas e Anfiteatro do Calvário, e cinco euros para outros recintos de maior lotação, devendo ser adquiridos preferencialmente online, aqui, onde também pode ser consultado o programa da iniciativa.

A receita de bilheteira reverterá, simbolicamente, a favor de uma instituição particular de solidariedade social do concelho, que será selecionada após sorteio no espetáculo a realizar a 5 de setembro.

Existe obrigatoriedade do uso de máscara e de cumprimento das regras de segurança definidas para os diversos espetáculos.