Nelson Conceição ao vivo em Stª Bárbara de Nexe

Nelson Conceição, acordeonista algarvio, vai atuar na Junta de Freguesia de Stª Bárbara de Nexe na próxima sexta feira, 7 de junho, a partir das 21h30

Depois de ter esgotado o Cine-Teatro Louletano em março passado, na apresentação de Descobrindo-me, Nelson Conceição volta a apresentar-se a si e ao seu novo álbum num espetáculo ao vivo, em Stª Bárbara de Nexe, para o qual estão prometidas novas ‘surpresas’.

Com o acordeonista vão estar em palco Ivo Martins (bateria e percussões), Cláudio Sousa (guitarra clássica), Pedro Sá (viola de arco), João Pedro Cunha e Olena IIyintsova (violinos), Luís Henrique (contrabaixo e baixo), Cristina Paulo (voz) e João Espada (projeções multimedia).

Nelson Conceição, um dos mais prestigiados acordeonistas portugueses da atualidade.

Oriundo de Bordeira, freguesia de Stª Bárbara de Nexe que viu nascer e crescer grandes acordeonistas algarvios, Nelson Conceição é uma personalidade multifacetada no ‘mundo’ do acordeão português. Intérprete e compositor, é também professor e os seus alunos já ganharam inúmeros prémios nacionais e internacionais.

Descobrindo-me, o mais recente disco editado pelo acordeonista, traduz as suas inspirações e vivências musicais, desde a infância até à atualidade. É, de acordo com o próprio, um trabalho com algum virtuosismo e improviso, bastante elaborado e resultado de cuidadosa preparação, que oferece uma diversidade de géneros musicais e permite uma simbiose entre antepassados e contemporâneos. Explora relações entre fado, tango, corridinho e a música erudita, e ainda o jazz manouche/gipsy. Nelson Conceição destaca alguns temas como ‘O Último Adeus’, dedicado à sua avó materna, ou ‘Histórias de um Criador’, em homenagem a João Barra Bexiga, para além de ‘Charolesca’, um tema que arrancou longos e fortes aplausos durante a apresentação do disco.

Os bilhetes para o espetáculo, que custam 5 euros, estão já a venda na Junta de Freguesia de Stª Bárbara de Nexe e no Café Pinto, na Bordeira.