Música académica volta a estar em concurso no XXIII FARTUNA

Organizado pela Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve (UAlg), o XXIII FARTUNA está de volta nos dias 1 e 2 de março, passando por diversos espaços da cidade, com quatro tunas em concurso.

O XXIII FARTUNA – Festival Internacional de Tunas Académicas da Cidade de Faro, certame organizado pela Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve (UAlg), está de regresso à capital nos dias 1 e 2 de março.

O evento inicia as celebrações na sexta-feira, dia 1 de março, com a tradicional Noite de Serenatas, que se realiza às 22h00h, no Largo do Carmo, com entrada livre).

«Este será um momento solene que transformará o local num palco romântico, ressoando canções emocionantes e enchendo os corações presentes», de acordo com a organização.

No dia seguinte, sábado, dia 2 de março, as festividades que antecedem a Noite de Espetáculo estender-se-ão por toda a cidade, com destaque para o animado pasacalles pelas ruas da baixa farense durante a tarde.

Às 16h00h, no largo da Ermida de Santo António do Alto, terá lugar um arraial com a presença do DJ Mr Kool, garantindo animação e boa disposição.

O ponto alto do dia acontecerá às 21h00, no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, com um espetáculo que nos levará por uma jornada musical, explorando temas clássicos, portugueses e estudantis.

Nesta vigésima terceira edição da FARTUNA juntam-se quatro tunas a concurso na noite de espetáculo, nomeadamente: Imperial TAFFUC – Imperial Tuna Académica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, T.U.S.A. – Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum; TAISEP – Tuna Académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto e Tuna de Magisterio de Sevilla.

Além das tunas a concurso, haverá a atuação extra-concurso da Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da UAlg.

Os bilhetes para o grande espetáculo de sábado estão disponíveis no Centro de Cópias dos Campus das Gambelas e Penha da Universidade do Algarve ou, podem ser adquiridos mediante contacto com a organização (redes sociais e e-mail).

Ambas as noites serão encerradas com afterparties nas discotecas Zero e Twice, com a participação especial do DJ Mr Kool.

O XXIII FARTUNA assume-se como um marco no panorama cultural, promovendo a academia algarvia e a região a todos os visitantes, consolidando Faro como uma cidade universitária imbuída de tradição e espírito académico.

«É com particular entusiasmo que sublinhamos que esta edição transcende fronteiras, elevando-se ao estatuto de festival internacional, celebrando a diversidade e a influência global da música académica», aponta ainda a organização.

Para mais informações, basta contactar a Versus Tuna através de telefone (915 530 365 / 913 404 170) e-mail ([email protected]) ou redes sociais (Facebook e Instagram).