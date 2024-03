Museu Municipal de Tavira dinamiza oficina experimental de Taleigos

A oficina experimental de Taleigos, a decorrer na Casa do Artesão em Tavira, conta com orientação da artesã Maria José Torres, e está marcada para os próximos sábados, dias 16 e 23 de março.

O Museu Municipal de Tavira dá continuidade à realização das oficinas experienciais abertas ao público, nos próximos sábados, dias 16 e 23 de março, com uma oficina especializada em Taleigos, sob orientação da reconhecida artesã Maria José Torres, na Casa do Artesão, em Tavira.

Composta por três sessões (manhã e tarde de dia 16 e manhã de dia 23), esta é uma oportunidade para aprender e praticar a técnica do taleigo, contribuindo para a sustentabilidade e valorização da cultura local.

Esta oficina está inserida no programa «Valorizar – Linha de apoio à sustentabilidade» e na candidatura da Câmara Municipal de Tavira com o projeto «Tavira com a Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável».

A participação nas oficinas é gratuita, mas tem um número limitado de participantes, devendo os interessados efetuar a sua inscrição através do preenchimento de formulário, disponível aqui.

Mais informações sobre a oficina de Taleigos podem ser obtidas através de contacto telefónico com a autarquia (281 320 568) ou e-mail ([email protected]).

«Não perca esta oportunidade de aprender e recriar a tradição», convida o município.