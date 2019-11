Museu Municipal de Olhão mostra Festa da N. Senhora dos Navegantes

O Museu Municipal de Olhão – Edifício do Compromisso Marítimo acolhe, de 15 de novembro a 31 de dezembro, a exposição «Festa da Nossa Senhora dos Navegantes». A inauguração está marcada para sábado às 16h30.

A mostra, que agrega texto, imagem e uma componente multimédia, integra-se no programa OPP/2017, Nossa Senhora dos Navegantes – Ilha da Culatra, candidatura a Património Cultural Imaterial.

A festa aqui documentada realizou-se em 2017, mas algumas imagens foram recuperadas de períodos anteriores.

Desde a época em que o padre, e às vezes o bispo, vinha de Faro, num rebocador, a festa tem-se adaptado à passagem do tempo e às novas circunstâncias – nomeadamente a transição da paróquia de Faro para Olhão.

É uma tradição que se atualiza e reinventa, revelando uma forte dinâmica, que reflete o pulsar intenso da vida da comunidade em que se insere. Constantes em todos os períodos, são a sua fé e a energia coletiva como forças motrizes da sua renovação.

A Festa em Honra da Nossa Senhora dos Navegantes, ou simplesmente, a Festa da Ilha, tem lugar no primeiro fim de semana de agosto. São dois dias de atividades lúdicas e religiosas, que terminam com a procissão que percorre as ruas da Culatra.

A imagem que representa a santa padroeira com o seu barquinho na mão é única e inconfundível entre as restantes comunidades piscatórias em Portugal e no Brasil, onde o seu culto é celebrado.