Museu do Traje de São Brás de Alportel mostra-se em Itália

O Museu do Traje de São Brás de Alportel esteve presente na XXI Conferência Internacional do MINOM, em Catânia, Itália, juntamente com 350 pessoas provenientes de 25 países e três continentes.

A XXI Conferência Internacional do MINOM (Movimento Internacional para uma Nova Museologia) decorreu em Catânia, Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro, e o Museu do Traje de São Brás de Alportel marcou presença.

350 pessoas provenientes de 25 países e três continentes (Europa, África e América), reuniram-se para debater e mostrar o seu trabalho.

Esteve presente o Museu do Traje de São Brás de Alportel, considerado referência em Portugal neste campo da museologia, com o diretor Emanuel Sancho, a técnica Vânia Mendonça e os voluntários José Cabecinha e Cristina Farrajota.

Um dos momentos altos decorreu no bairro de Librino, um espaço marginal da cidade de Catânia, onde se considerou que a Museologia Social tem o potencial de transformar a vida precária de muitos dos seus habitantes.

Outro momento importante decorreu no Monastero dei Benedittini di San Nicolò L’Arena, que constitui um polo da Universidade de Catânia e constitui Património Universal da Humanidade. Aí, durante dois dias, decorreu a XXI Conferência Internacional do MINOM, onde os participantes assistiram a intervenções marcantes e debates polémicos que refletem as preocupações atuais do mundo em que vivemos.

Distribuídos por oito espaços da Universidade de Catânia, dezenas de museus tiveram a oportunidade de falar e debater sobre as suas experiência particulares.

Foi aí que o Museu de São Brás de Alportel, esteve presente através da comunicação partilhada por Emanuel Sancho e Vânia Mendonça.