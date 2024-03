Museu de Tavira tem atividades para famílias nas férias da Páscoa

Nas férias da Páscoa, o Museu Municipal de Tavira/Palácio da Galeria, oferece uma experiência enriquecedora para as famílias, com a realização de diversas oficinas de curta duração.

A oficinas serão focadas nas artes tradicionais, em parceria com a Associação Em Contacto Tavira – Projeto Lado a Lado e o artesão Domingos Vaz.

Estas atividades são dirigidas ao público infantojuvenil e visam promover a criatividade e a aprendizagem, proporcionando aos participantes uma experiência lúdica e pedagógica.

Nos dias 26 de março e 2 de abril, entre as 14h00 e as 17h00, realizam-se oficinas de Rosetas em Crochet, proporcionando às famílias a oportunidade de aprender e criar peças em crochet, uma arte tradicional que combina habilidade e criatividade.

Dia 27 de março, das 10h00 às 13h00, terá lugar a oficina de Brinquedos Tradicionais de Cana, sob a orientação do artesão Domingos Vaz, que nos ensina como fazer brinquedos tradicionais de cana, uma atividade que combina tradição e diversão.

Os interessados deverão efetuar a sua inscrição (gratuita e obrigatória, com número limitado de participantes).

É também possível contactar o município de Tavira através de telefone (281 320 545).

As iniciativas estão inseridas no programa «Valorizar – Linha de apoio à sustentabilidade», no âmbito da candidatura «Tavira com a Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável», reforçando o compromisso com a preservação da cultura e tradições locais.