Mostra de Cinema de Tavira já tem programação para noites ao ar livre

A Mostra de Cinema de Tavira celebra este ano o seu 20º aniversário, num ano em que o cinema fará da rua um espaço primordial, com uma programação que percorre clássicos e filmes de autor de edição recente, a ter lugar entre 17 de julho e 16 de agosto, sempre às 21h30, nos Claustros do Convento do Carmo.

O programa propõe 12 sessões em horário nocturno e o primeiro fim de semana acontece num esforço simultâneo com o Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO). Serão apresentadas três produções que ainda não têm distribuição em Portugal – Adoration, de Fabrice du Welz; Out Stealing Horses, de Hans Petter Moland e The Good Girls, de Alejandra Márquez Abella.

O resto da programação contará com os seguintes filmes: O que Arde, de Oliver Laxe, um filme rodado em Espanha e que recebeu as palmas da crítica internacional; o mais recente filme de Xavier Dolan, Matthias & Maxime; a comédia La Gomera, de Corneliu Porumboiu; o documentário Varda Par Agnès, que retrata a vida de Agnès Varda, uma das mais importantes figuras da Nouvelle Vague francesa; Retrato da Rapariga em Chamas, de Céline Sciamma; Le Charme Discret de la Bourgeoisie, de Luís Buñuel, e It Must Be Heaven de Elia Suleiman.

Serão ainda repostos os clássicos Viaggio in Italia, de Roberto Rossellini, e La Dolce Vita, de Federico Fellini, dois dos mais marcantes filmes da história do cinema italiano.

Os bilhetes serão adquiridos online ou electronicamente, até um dia antes do filme, com os preços a situarem-se entre os três e os 5,50 euros. Será ainda possível adquirir vouchers que dão acesso a toda a programação para o fim de semana.