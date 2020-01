Mito Algarvio celebra oito anos com grandiosa festa do acordeão em Altura

A Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve, que celebra, no domingo, dia 2 de fevereiro, o seu 8º aniversário na Grandiosa Festa do Acordeão que organiza anualmente.

Neste âmbito, as celebrações do aniversário da Mito Algarvio contam com a presença do presidente da Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA), membro oficial da Internacional Music Council da UNESCO, Mirco Patarini.

As comemorações do 8º Aniversário da Mito Algarvio acontecem no restaurante «O Infante», em Altura, às 13 horas, com um almoço de gala aberto ao público interessado.

Segue-se o VIII Festival Internacional do Acordeão, com a presença de reconhecidos acordeonistas como o campeão do mundo Petar Maric (Sérvia), Fábio Guerreiro, Rodrigo Veloso, David Mendes, Rodrigo Maurício, Tiago conceição, Hugo Madeira, David Mendonça, Filipa Nascimento e Inês Sousa.

Para reservar lugar nesta festa, estão ao dispor dois contactos telefónico (964 670 079/ 962 291 979).

Ainda no âmbito das celebrações do 8º aniversário, a Mito Algarvio dará um «Acordeão Concerto» no sábado, dia 1 de fevereiro, na Sociedade Recreativa Bordeirense (em Santa Bárbara de Nexe, Faro), às 21h30.

Com entrada livre, este espetáculo conta com os nomes sonantes de João Frade, Nelson Conceição e Iurie Chiforisin (Moldávia).

É uma organização da Associação Mito Algarvio em parceria com a Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA), a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Sociedade Recreativa Bordeirense, projeto Terra de Acordeão e Garvefole.

Mais do que o aniversário da Mito Algarvio, esta pretende ser uma celebração de homenagem ao acordeão e aos acordeonistas algarvios, numa simbiose de interpretações de um instrumento que preenche a história e o imaginário popular desta região.

Sediada no Barrocal, em Altura, em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Castro Marim, esta associação de acordeonistas da região tem vindo a trabalhar no sentido valorizar toda a linguagem do acordeão, tendo sido escolhido para palco da Copa Mundial de Acordeão 2020.