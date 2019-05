«Arribalé!» de Miguel Horta, é um espetáculo original de narração oral em torno do mar, das suas criaturas, e das gentes do Barlavento algarvio. Tem lugar sábado, 25 de maio, às 18 horas, no Bairro 25 de Abril, num programa que integra elementos-chave da comunidade.

Nasceu da vontade de juntar contos e outras oralidades em defesa de uma literacia oceânica e ganhou corpo numa residência criativa no «O Espaço do Tempo» (Montemor-o-Novo) em março de 2015.



Das pragas do Algarve aos poemas, passando pelos contos e pequenas canções, tudo faz parte desta apresentação que tem como pano de fundo um conjunto de ilustrações do autor.



Os espetadores são convidados pelo narrador a mergulhar nas histórias e seres da nossa costa.



No final do espetáculo, os participantes contam com uma degustação de produtos ligados ao mar.



A organização é da Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, ao abrigo do programa «Momentos Fantásticos com Património» e do «365 Algarve».



O bilhete custa 12 euros e e inclui degustação de produtos do mar.

A participação é limitada pelo que se aconselha a compra prévia do bilhete, nas Agências Abreu, Associação Vicentina, no dia do evento no local (mediante reserva) .

A organização também disponibiliza contactos para mais informações e reservas (282 680 120 e 967 451 386).



Este será também o último de uma série de quatro espetáculos da série «Compromisso Marítimo», um programa cultural original inspirado nas organizações de salvaguarda de interesses dos pescadores e mareantes, e que que visou a valorização de percursos associado ao mar e à diversidade e riqueza histórica, cultural, social etnográfica e antropológica, em que a vida marítima é o elemento chave.