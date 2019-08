Miguel Araújo traz «Os Maridos das Outras» e a «Dona Laura» a Tavira

Músico português sobe ao palco algarvio com estes êxitos bem conhecidos do público e outros, como «Recantiga» ou «Balada Astral».

O concerto acontece em Tavira, no dia 21 de agosto, às 22h00, no Parque do Palácio da Galeria.

Miguel Araújo é hoje considerado «um dos grandes nomes da música portuguesa», destacando-se como compositor, letrista, cantor e músico, «sendo bem-sucedido em cada uma destas vertentes que compõem a sua multi-facetada e eclética carreira».

São já muitas as canções da sua autoria, cantadas por si e por outros, que fazem parte do espólio das grandes canções populares portuguesas deste século.

Como escreveu o Expresso em 2012, «é notório que Miguel Araújo se tornou um dos melhores fabricantes de canções que o país viu surgir este século».

Os bilhetes têm um custo de 13 euros, encontrando-se à venda na receção da Câmara Municipal de Tavira (durante o horário de funcionamento, das 9 às 17 horas), no stand de informação turística na Praça da República (diariamente entre as 20h00 e as 0h00) e online.