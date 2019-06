«Mercado de Culturas…à Luz das Velas» volta a iluminar Lagoa

De 4 a 7 de julho, quinta-feira a domingo, entre as 19h00 e as 00h30, o Convento de São José em Lagoa e as ruas circundantes voltam a ser o epicentro deste evento que ilumina as noites de verão.

Ao longo destas quatro noites, mais de 60 artesãos de várias culturas e religiões do mundo irão conviver em harmonia e mostrar aos milhares de visitantes as suas tradições, sabores e artes.

Este evento cultural, «de características únicas em Portugal», terá como temática da sua sexta edição as diferentes Culturas do Mediterrâneo, nas mais diversas vertentes: música, dança, gastronomia, artesanato, etc.

A novidade nesta edição será a criação de 3 ruas temáticas: rua Árabe, rua de África e rua do Oriente, e também de uma área dedicada às plantas aromáticas do Mediterrâneo.

As músicas tradicionais de raiz também estarão em destaque nos vários cenários do evento, com a presença de Terra Taranta (Itália), Christos Kanellos (Grécia), Helena Madeira (Portugal), El Laff (Marrocos/Espanha) e Lafra (Croácia/Bulgária/Eslovénia).

A destacar também a presença de um grupo de músicos e Gigantones que irão deambular pelas ruas do Mercado de Culturas, e também de Rita Sales, reconhecida declamadora de contos do Mediterrâneo.

A sala de exposições do Convento de São José irá receber uma extraordinária mostra de «Instrumentos Musicais com História». Além da exposição, haverá três momentos diários de demonstrações musicais e explicativas de cada instrumento exposto.

A gastronomia do Mediterrâneo também terá um papel preponderante neste evento. Neste sentido, os claustros do Convento de São José irão converter-se numa Taberna Andaluza, com iguarias típicas do sul de Espanha. A destacar a presença de uma «veneciadora» de vinho e de um cortador de «jamón» ibérico.

Por último, e como não poderia deixar de ser, naquela que é uma das géneses do evento, haverá o acendimento diário de milhares de velas, com as quais serão desenhados 40 símbolos relacionados com as religiões, gastronomia, literatura, arquitetura e mitologia do Mediterrâneo, posicionados nas entradas e nos meandros do mercado, «constituindo um espetáculo de enorme beleza visual».

O município de Lagoa espera «50 mil pessoas ao longo das quatro noites de evento». A entrada é livre e gratuita.