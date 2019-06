Marrocos convidado para a Bienal Ibérica de Património Cultural em Loulé

Evento terá como tema a sustentabilidade e decorrerá de 11 a 13 de outubro.

No âmbito dos preparativos da presença de Marrocos na Bienal Ibérica do Património Cultural de outubro próximo, na qualidade de país convidado, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, acompanhado da diretora municipal, Dália Paulo, e da diretora da Bienal, Catarina Valença Gonçalves, deslocaram-se a Rabat, no dia 13 de junho, para uma série de reuniões bilaterais com os responsáveis da representação marroquina.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Marrocos coordenará a representação na Bienal em Loulé, que será igualmente composta pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério do Turismo e do Artesanato. Assim, num intenso dia e manhã de trabalho, a comitiva portuguesa teve oportunidade de reunir com a diretora da Cooperação e da Ação Culturais do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, com o diretor financeiro do Ministério do Turismo, com o diretor de Prospeção da Maison de l’Artisan (Casa do Artesão) e ainda com o diretor do Instituto Nacional de Ciências Arqueológicas e do Património.

Foi ainda possível colocar a embaixadora portuguesa em Marrocos, Rita Ferro, acompanhada do representante da AICEP em Rabat, Rui Cordovil, e do conselheiro cultural, Vítor Marcelino, a par dos acordos alcançados relativamente ao formato exato dessa importante presença de Marrocos no evento de referência do setor do património cultural.

Marrocos far-se-á, assim, representar na Bienal de outubro próximo, em Loulé, não somente com um espaço físico com demonstração ao vivo de artes e ofícios tradicionais selecionados, tendo em consideração as tradições ainda existentes ou importantes de recuperar no sul português – espaço onde a música e a gastronomia marcarão igualmente presença.

Mas, sobretudo, estará presente ao nível institucional e técnico, tanto na forma dos representantes dos ministérios referidos, como através de especialistas que virão apresentar o estado da arte da intervenção em património cultural em Marrocos – ao nível da investigação, da gestão patrimonial, das artes e ofícios e do turismo-cultural – na forma de seminários, workshops e reuniões bilaterais.

É pois com imensa satisfação que Loulé receberá esta representação marroquina do campo do património cultural, absolutamente inédita em Portugal na sua transversalidade, e que visa estimular as naturais relações entre os dois países neste fundamental campo do património cultural.

Vítor Aleixo, autarca de Loulé, sublinha a importância destes encontros. «as reuniões com as entidades marroquinas foram bastante positivas e começaram a delinear-se possíveis parcerias para depois da Bienal, no âmbito do património cultural, um repto já lançado por Cláudio Torres e que agora pode ser concretizado», diz o autarca louletano.

Sobre a Bienal Ibérica

Refira-se que a Bienal Ibérica é o único certame europeu da área de património cultural que resulta de uma fusão entre dois eventos de dois países distintos, criando um certame à escala ibérica e com projeção europeia.

Desde final de 2018 que a Bienal está integrada na HERIFAIRS – rede europeia de feiras do património que conta também com a participação de Itália, Áustria e Espanha.

A edição de 2019 é um projeto da Spira – agência de revitalização patrimonial e tem a Câmara Municipal de Loulé como entidade promotora.