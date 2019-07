Mário Daniel traz «Minutos Mágicos» ao TEMPO de Portimão

O ilusionista regressa ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão de 22 a 25 de agosto, sempre às 21h30, para dar a conhecer o seu mais recente trabalho, intitulado «Minutos Mágicos – O Espetáculo».

Esta é a terceira vez que Mário Daniel atua no palco portimonense. A primeira apresentação, em 2013, teve logo casa cheia, o que fez com que o mágico regressasse ao TEMPO durante todo o mês de agosto de 2015 com o espetáculo «Fora do Baralho», que misturava a arte da ilusão com a cénica e a teatral e levou ao TEMPO milhares de famílias.

Inspirado no programa televisivo com o mesmo nome, Mário Daniel criou agora «Minutos Mágicos – O Espetáculo», para toda a família, com uma duração de 90 minutos sem intervalos, onde o mágico conjuga o sentido de humor à descontração, enquanto guia a plateia pelo mundo da magia, quebrando todas as regras da lógica.

Os bilhetes têm um custo de 12 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 17h30, e nas noites do espetáculo até ao seu início.

Estão também à venda online e nos locais habituais aderentes da BOL como FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.