Maré de Contos enche Tavira de narrativas e música

Tavira volta a encher-se de histórias, para ouvir, contar e cantar, com mais uma edição da Maré de Contos, de 10 a 16 de março.

Esta iniciativa do município, em parceria com Associação Cultural Rock da Baixa Mar, leva a arte de contar e cantar histórias a diversos locais do concelho.

O objetivo é envolver a comunidade, através de uma componente lúdica e performativa que associa a oralidade à música e à festa, indo ao encontro de vários públicos, de forma inclusiva.

Os contos remetem o público para «o nosso património imaterial, dando-nos a conhecer a extensão do rico imaginário da nossa tradição oral».

Programa

Dia 10 | 16h00

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

Mellifow – grupo vocal (música);

Luís Carmelo – Contador de histórias;

Dia 12 | 18h00

Associação Agrocinegetica dos Estorninhos

Contos na Aldeia

Histórias da mulher que lia, por Cristina Taquelim e Ana Santos

Dia 13

14h30 | Biblioteca Municipal Álvaro de Campo

18h00 | Cabanas de Tavira – sede da Associação de Moradores Amigos Unidos de Cabanas

Histórias da mulher que lia, por Cristina Taquelim e Ana Santos

Dia 14 | 10h00 e 14h00

Escolas básicas do concelho

Contos Performativos – A Gotinha sem terra, por Ana Pi e Miguel Pereira

Dia 15

21h30 | C asa de Povo de Santa Catarina

Sessão de contos com Jorge Serafim e as Trovadoras Itinerantes;

22h30 | Bar Távila

Sessão de contos com Trovadores Itinerantes

Dia 16

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

10h00 | A Gotinha sem terra, por Ana Pi e Miguel Pereira;

Fatias de Poesia, Ana Teresa;

18h30 | Contos e Poemas marinados em canções dispersas, por Jorge Serafim e Fernando Pardal.