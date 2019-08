A exposição «Leonardo da Vinci. O Inventor», que está patente na Messe Militar de Lagos, recebeu na quinta-feira, 22 de agosto, a visita do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a mostra que o Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra está a apresentar a propósito dos 500 anos sobre a morte do génio florentino, depois de ter estado reunido com o primeiro-Ministro, no encontro habitual das quintas-feiras, realizado desta vez na cidade algarvia de Lagos.

Num percurso pelo espaço expositivo, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de conhecer todos os pormenores da mostra, interagindo com outros visitantes, nomeadamente alguns mais jovens.

O génio criativo e científico de Leonardo da Vinci está no centro da exposição patente ao público em Lagos, numa parceria que envolve o Centro Ciência Viva de Lagos, o Exército Português e o Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra, com o apoio da Câmara Municipal de Lagos.

A exposição «Leonardo da Vinci. O Inventor» está a ser apresentada na Messe Militar de Lagos, Edifício do Infante, até 27 de outubro, todos os dias da semana, entre as 15h00 e as 23h00.

A mostra, que assinala 500 anos sobre a morte de um dos nomes maiores do Renascimento, dá a conhecer 21 maquetas de máquinas reproduzidas em grande escala a partir de esboços originais dos códices onde Leonardo da Vinci ilustrou o seu funcionamento.

«Leonardo da Vinci. O Inventor» apresenta ainda um conjunto de cartazes explicativos que, combinados entre si, formam uma espécie de guia de viagem ao mundo deste homem que foi, não apenas um dos grandes artistas de todos os tempos, mas também um génio visionário à época em que desenvolveu todas as suas admiráveis criações.

Esta informação é complementada por postos interativos com animações em 3D relativas ao funcionamento de cada uma das máquinas em exposição.



Na exposição, é ainda possível aos visitantes participarem numa atividade de construção de máquinas com peças KNEX®.

Desta forma, todos podem experimentar o engenho e a arte de Leonardo da Vinci, construindo algumas máquinas e engenhos sugeridos neste espaço expositivo.

Exatamente o que, na visita desta quinta-feira, o Presidente da República também fez questão de experimentar.