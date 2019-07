MAR Shopping Algarve organiza 2ª edição da Festa do Vinil

Superfície comercial algarvia será palco da 2ª edição da Festa do Vinil entre 29 de julho e 18 de agosto, numa iniciativa que vai disponibilizar a todos os visitantes uma seleção de vinis e uma agenda especial de showcases ao vivo.

O objetivo desta atividade, organizada em conjunto com a FNAC Loulé, é «promover a paixão pela música em vinil, outra vez em voga pela experiência visual, táctil e intelectual que oferece».

Assim, a Festa do Vinil no MAR Shopping Algarve vai reunir na Agenda Vinil Live Sessions vários DJ’s de renome da região, em atuações sempre agendadas para as 18h00.

Para Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, «os aficionados mais revivalistas vão querer aproveitar esta oportunidade para levarem para casa LP’s, singles e até algumas raridades do vinil – trata-se de um formato cultural e artístico a que o MAR Shopping Algarve se associa pelo segundo ano consecutivo, com todo o entusiasmo».

Calendário de atuações:

30 de julho (terça-feira): Sylva Drums

4 de agosto (domingo): Lord Végan

6 de agosto (terça-feira): Scalawag

11 de agosto (domingo): Paolo Matos

13 de agosto (terça-feira): Royal Pires

18 de agosto (domingo): Nelson Vaz