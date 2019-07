MAR Shopping Algarve inaugura espaço para ler e partilhar livros

Os visitantes do MAR Shopping Algarve vão passar a poder usufruir de um novo espaço inclusivo, a partir da próxima quinta-feira, 25 de julho.

Será o «Mar de Letras», espaço projetado como zona de partilha de leituras, dentro do conceito internacional de book sharing.

Permitirá o acesso a livros (em língua portuguesa e idiomas estrangeiros) e audiobooks (livros com registo sonoro), e estará instalado no Piso 0 do MAR Shopping Algarve, funcionando entre as 10h00 e as 24h00 no horário de verão (acompanhando o horário do centro).

O «Mar de Letras» resulta de um trabalho de parceria com as marcas FNAC e LeYa, prometendo tornar-se num ponto de encontro para leitores e curiosos de múltiplas nacionalidades, disponíveis para deixar o seu livro para alguém ler e a trazer outro que alguém tenha deixado, num ciclo de partilha dinamizado um pouco por todo o mundo.

De acordo com Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, «o Mar de Letras visa reforçar a ligação com a comunidade, promover o espírito criativo e trabalhar a inclusividade por via da leitura, uma atividade que, como todos sabemos, aporta benefícios a muitos níveis».

Este responsável acrescenta ainda que «queremos que o espaço proporcione uma experiência social, que projete bem-estar e que crie mais uma boa razão para as pessoas virem ao nosso encontro, independentemente das suas especificidades ou preferências de estilo – quantos mais leitores no MAR Shopping Algarve, melhor!».