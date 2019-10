Mão Morta assombram Loulé com estreia de «No Fim Era o Frio»

Banda portuguesa apresenta, em estreia absoluta no Sul, no Cine-Teatro Louletano, amanhã, quinta-feira, dia 31 de outubro, às 21h30, o seu mais recente trabalho discográfico.

Segundo Adolfo Luxúria Canibal, desde sempre o letrista e a voz de Mão Morta, o álbum «No fim era o Frio» apresenta-se como «uma narrativa distópica onde conceitos como aquecimento global ou subida das águas do mar servem de ponto de partida e cenário para um questionar e decompor de diferentes paradigmas do quotidiano».

«São paradigmas que nos rodeiam e com os quais nos relacionamos e que todos os dias replicamos – criando com eles uma familiaridade tal que nos impede, muitas vezes, de deles tomar verdadeira consciência –, desviados para um outro enquadramento onde a familiaridade ganha a estranheza que permite a sua perceção«, prossegue o líder da banda acerca da apresentação do álbum.

Acrescenta Adolfo Luxúria Cabral que se «trata uma perceção demencial, num horizonte ficcional que nunca sabemos se é real ou delirante e onde as composições criadas com os padrões deslocalizados da sua primitiva função dão novas vidas e leituras ao frio cosmológico e à solidão humana, aqui ecos de uma mesma inadaptação existencial e vazio afetivo».

Ao vivo, os Mão Morta recriam a distopia, dando espaço para o palco funcionar como terreiro dessa demanda de calor humano, com Adolfo Luxúria Canibal na voz, António Rafael Machado no teclado e na guitarra, Vasco Vaz e Pedro Costa nas guitarras, Joana Longobardi no baixo elétrico e Miguel Pedro Guimarães na bateria.

O espetáculo tem a duração prevista de 90 minutos, é aconselhado a maiores de seis anos e tem o preço associado por pessoa de 12 euros, ou 10 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, sendo o Cartão de Amigo aplicável a este evento.

Numa lógica de programação concertada deste equipamento com os agentes locais, seguir-se-á um afterhours «Mão Morta» no Bar Bafo de Baco, em Loulé, às 23h30, com a colaboração especial do Jaya – Coffee Co. & Brunch.