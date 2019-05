Maio é sinónimo de bom tempo, música e desporto no Algarve

O Algarve Jazz Gourmet Moments Festival, o «São Braz D’Alportel, 1914», o último Cine-Concerto «Video Lucem – The River» com Cristina Branco e o Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica são algumas das propostas que o «Guia Algarve», da Região de Turismo do Algarve, apresenta para o mês de maio.

A edição de maio da publicação da Região de Turismo do Algarve, já está disponível para download online. São mais de 100 eventos que o guia propõe para «aproveitar o bom tempo de maio».

Os destaques na música pertencem aos algarvios Diogo Piçarra (dia 10, no Centro de Congressos do Arade, Parchal, às 21h30) e Dino D’Santiago (dia 18, no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, às 21h30).

Já Guilherme Duarte, criador do blogue «Por Falar Noutra Coisa», promete divertir o público algarvio com o seu solo de Stand Up Comedy, no Teatro das Figuras, em Faro, às 21h30 do dia 23.

Se as preferências andam pelo teatro de revistas, neste mês vai poder assistir a duas peças: «Volt’A Portugal em Revista» (dia 31, às 21h30, Auditório Municipal de Olhão) e «A Culpa é do Cu…meta» (entre 31 de maio e 2 de junho, às 21h30, no Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa). Se lhe agrada mais a tragédia, «Frei Luís de Sousa» é uma opção a considerar, no dia 11, às 21h30 no Auditório Municipal de Portimão. A comédia fica a cargo da peça «É Tudo ao Molho e Fé em Deus», no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, às 21h30.

No desporto, o Algarve acolhe em maio várias competições europeias e mundiais. O Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica é, de entre cinco competições internacionais, o grande destaque do «Guia Algarve». Portimão recebe de 17 a 19 de maio, na Zona Ribeirinha e no Rio Arade, os melhores pilotos de motonáutica. De 18 a 19 do presente mês pode também assistir, na Meia Praia de Lagos, a uma sinergia entre quatro desportos (Kitesurf, Windsurf, SUP e Vela) durante 12 horas seguidas, no Water Kings 2019.

Outras sugestões culturais para turistas e residentes são as exposições de pintura «Vinte Anos Depois…», de Francisco Oliveira e Isabel Duarte (Centro Cultural de Lagos, até ao dia 31 de julho), e «O Luar entre Nós», de Frederik Beerbaum (Junta de Freguesia da Bordeira, até dia 25 de maio).

Maio é também mês de festas académicas, e Faro acolhe pela 34ª vez a Semana Académica do Algarve. O evento iniciou no dia 2 de maio, prolongando-se até 11 de maio. Nos dias que restam, ainda se esperam as atuações de Toy, Djodje, Anjos e Rudimental DJ. Ainda no capítulo festas e festivais, pode visitar a Festa da Espiga (de 30 de maio a 1 de junho, em Salir), e a 3ª Mostra de Papas de Milho (entre 31 de maio e 2 de junho, na Praça Al-Mutamid, em Silves).

O programa cultural 365 Algarve mantém, também em maio, uma programação «de qualidade» com um conjunto de eventos únicos. O Algarve Jazz Gourmet Moments Festival (de 24 a 26 de maio, sempre às 21h30, no Centro Cultural de Lagos) e o São Braz D’Alportel, 1914 (dia 25 de maio, no Centro Histórico de São Brás de Alportel, das 18h00 à 01h00) são os destaques deste «Guia Algarve».

Na música, pode deliciar-se ainda com o Jazz nas Adegas – Miss Manouche (dia 25 de maio, às 17 horas, no Castelo de Silves). No cinema, a proposta é para o último Cine-Concerto Video Lucem – The River, acompanhado pela voz de Cristina Branco (17 de maio, às 21h30, no Quartel Militar de Tavira).

Os amantes da história podem também desvendar o passado histórico do Algarve em Loulé (24 de maio, às 18h30 no Castelo de Loulé) e Faro (31 de maio, às 18h30 na Sé de Faro).

O «Guia Algarve» é uma publicação bilingue (português e inglês) editada pela RTA, com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição gratuita em hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, agências rent-a-car e campos de golfe da região.