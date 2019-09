Loulé revela programa do 69º Troféu Mundial de Acordeão

A cidade de Loulé será palco do 69º Troféu Mundial de Acordeão 2019, entre os dias 3 e 9 de novembro.

Fruto de uma forte aposta do Município de Loulé na cultura, na educação e nas artes, em parceria com a Confederação Mundial de Acordeão e a Associação de Acordeão do Algarve, Loulé receberá os melhores intérpretes de Acordeão a nível mundial.

Concertos, masterclasses, conferências e a eleição do acordeonista campeão do mundo 2019 serão o menu principal para todos os simpatizantes do Acordeão e da Música em geral.

O concerto de abertura está previsto para o dia 3 de novembro, às 17h00, no Cine-Teatro Louletano, com a presença do campeão mundial de 2018, o moldavo Radu Ratoi.

Para o dia 4 de novembro, às 21h00, alguns nomes também já confirmados irão participar no Concerto Estrelas do Acordeão Mundial como Douglas Borsatti (Brasil), Renzo Ruggieri (Itália), Charm Trio (Rússia) e Petar Maric (Sérvia).

Já nos dias 5, 6, 7 e 8, às 21h00, é a vez do Cine-Teatro receber, respetivamente, os concertos «Sénior Virtuoso I», «Júnior Virtuoso»e «Sénior Virtuoso II».

O Salão de Festas recebe, no dia 9 de novembro, às 21h00, o concerto de vencedores.