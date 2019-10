Loulé instala «Consultório no Museu» durante um dia

Na próxima segunda-feira, 14 de outubro, a equipa de conservação e restauro do Museu Municipal de Loulé convida o público em geral a fazer parte das comemorações do Dia Europeu da Conservação e Restauro com a realização da iniciativa «Consultório no Museu».

Assim, os interessados poderão levar as suas peças de valor até à sala polivalente do Museu, para obterem um aconselhamento técnico sobre a melhor forma de as conservar no tempo.

A atividade será realizada entre as 10h00 e as 16h15. As inscrições são gratuitas e obrigatórias através de e-mail ou pelo telefone 289 400 885.

Refira-se que irão decorrer, em simultâneo, em vários países europeus, iniciativas integradas nesta efeméride e que pretendem sensibilizar para a importância da conservação do património e o papel dos seus profissionais.