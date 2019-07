Loulé homenageia Padre Manuel Antunes com exposição

A Biblioteca Municipal de Loulé acolhe, entre os dias 1 e 30 de agosto, a exposição itinerante «Padre Manuel Antunes, sj: Pedagogo da Democracia (1918-1985)». A entrada é gratuita.

De natureza aberta, inclusiva e criativa, esta exposição é composta por doze painéis de interesse pedagógico, e concebida a pensar num público jovem.

É uma exposição dividida em dez temas que acompanha o percurso biográfico do Padre Manuel Antunes e que dá a conhecer alguns passos da sua obra.

O pároco, de grande cultura e capacidade de ligar e analisar os grandes assuntos do passado em articulação com os momentos e as questões do presente, deixou uma obra escrita considerável.

Nascido em 1918, formou-se na Companhia de Jesus, tornando-se padre jesuíta e foi professor de mais de 15 mil alunos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ensinou jovens que se tornaram grandes líderes, professores, poetas e escritores de Portugal.

Além disso, Manuel Antunes ajudou ainda muitos com sabedoria e paciência revolucionária, aquando da perseguição política e da censura, de que também foi alvo.

Muitos dos seus alunos tornaram-se figuras conhecidas como Marcelo Rebelo de Sousa, Maria do Céu Guerra, Jaime Gama, Lídia Jorge ou Sophia de Mello Breyner Andresen, entre outros.

O percurso e a obra de Manuel Antunes, considerado um dos mais notáveis pensadores e pedagogos portugueses, é dado a conhecer ao público nesta exposição.