Loulé Criativo junta vindimas e gastronomia na Quinta da Tôr

O projeto Loulé Criativo reedita a experiência das vindimas, proporcionando a turistas e demais interessados um dia inesquecível na Quinta da Tôr, aliando esta tradição agrícola à vertente gastronómica, nos sábados, dias 7 e 14 de setembro.

Nesta quinta vinícola, em pleno barrocal algarvio, os participantes nesta iniciativa serão os protagonistas do dia, numa experiência única que inclui uma visita exclusiva às vinhas e adega, a participação nas vindimas usando o método tradicional do pisar as uvas, o almoço e degustação de vinhos.

Num dia de convívio nesta propriedade magnífica, com vistas emblemáticas sob as vinhas, vai ser também possível dar um mergulho refrescante na piscina, na companhia dos excelentes vinhos, vinificados, amadurecidos e engarrafados na propriedade.

Ainda durante o mês de setembro, o projeto Loulé Criativo convida todos os locais e visitantes a participar em atividades repletas de tradição e saberes milenares.

A programação é variada e conta com workshops em que os segredos da gastronomia local e de uma alimentação saudável e consciente, baseada na dieta mediterrânica, estará bem presente.

No sábado, dia 7 de setembro, no Loulé Coreto Hostel, a proposta é «Massa madre: a química do pão», que irá abordar o processo de panificação tradicional, explorando os ingredientes locais.

O figo, um dos frutos emblemáticos do pomar de sequeiro, é utilizado em inúmeras iguarias; a parceira do Loulé Criativo Ana Figueiras irá partilhar as suas receitas caseiras inspiradas neste fruto. Cada participante poderá aprender a confecionar queijinhos de figo e, dia 21 de setembro, os bem conhecidos figos cheios.

A temperatura amena promete abraçar o mês de setembro e proporcionar uma ambiência extraordinária para todas estas experiências.

Fotografia: Portugalbywine.