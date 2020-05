Loulé celebra Dia Mundial da Língua Portuguesa com «maratona» online﻿

Textos de duas centenas de autores lusófonos, desde Camões até Casimiro de Brito, Lídia Jorge e António Aleixo.

No âmbito das iniciativas conexas da Bienal Human XXI / A Cidade dos Livros, celebra-se ao longo do dia de hoje, a partir de Loulé, o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Durante 24 horas, entre as 00h01 e as 23h59 de 5 de maio, é feita uma maratona online de publicação de textos de poetas, ensaístas e ficcionistas relacionados com a Língua Portuguesa. Alguns deles inéditos. Uma viagem no tempo, desde Camões até ao poeta ou prosador de ainda agora.

A Maratona encerra com uma quadra magistral do poeta António Aleixo, sobre a multiplicação do saber e da cultura: «E assim lição por lição/ Que a pouco e pouco aprendemos/ De outros, a outros daremos,/ Que a muitos outros darão».

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, através da Bienal Human XXI / A Cidade dos Livros, estava inicialmente prevista para decorrer presencialmente e com transmissão por rádio e pela internet, na Ermida da Senhora da Conceição, mas devido aos esforços para combater a pandemia COVID-19 teve que ser cancelada e readaptada para online, decorrendo aqui.

Os textos desta Maratona da Língua Portuguesa ficarão posteriormente à disposição de alunos, professores, autores e agentes culturais no blogue.

Este é o primeiro ano em que se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, instituído em 2019 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A língua portuguesa é uma das línguas mais usadas da família indo-europeia, e uma das línguas mais difundidas no mundo, com mais de 265 milhões de falantes, e em acelerado processo de expansão e crescimento.

É a língua mais falada no Hemisfério Sul e os seus falantes estão espalhados por todos os continentes.