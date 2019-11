Loulé abre candidaturas para Bolsa de Apoio ao Teatro de 50 mil euros

Estão oficialmente abertas, a partir de hoje e até ao dia 31 de dezembro, as candidaturas para a Bolsa de Apoio ao Teatro a atribuir pela Câmara Municipal de Loulé ao meio associativo e artístico (agentes e estruturas com personalidade jurídica e sediados no concelho).

Esta Bolsa de Apoio, retomada em 2014, pode apoiar projetos amadores e profissionais na área do Teatro, cifrando-se nos 50 mil euros para o ano de 2020.

É «um relevante instrumento de apoio à criação teatral no concelho por parte da autarquia, uma vez que o seu foco é a apresentação de peças inéditas, o que tem permitido aos agrupamentos amadores e profissionais sediados no concelho terem um efetivo suporte à componente criativa», explica o município em nota de imprensa.

Esta Bolsa constitui, por outro lado, «uma importante forma de descentralização das práticas e dinâmicas culturais no concelho de Loulé», uma vez que existe o compromisso de apresentação, por parte de cada grupo amador, de três espetáculos, sendo dois deles obrigatoriamente realizados nas freguesias do concelho.

Ao mesmo tempo, é estimulada a promoção externa e circulação das estruturas teatrais profissionais louletanas através da obrigatoriedade de realização de duas apresentações das mesmas noutros concelhos do Algarve que integram a Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve, da qual o Cine-Teatro Louletano é membro.

A Bolsa de Apoio ao Teatro prevê ainda uma dimensão formativa, o que contribui gradualmente para uma maior capacitação e qualificação artísticas das diversas estruturas concorrentes de cariz amador e dos seus membros e projetos.

Os candidatos deverão apresentar as suas propostas à Câmara Municipal de Loulé através do Cine-Teatro Louletano via e-mail, ou enviar por correio para o Cine-Teatro Louletano – Av. José da Costa Mealha, 8100-501, Loulé, até ao prazo máximo de 31 de dezembro. Todas as candidaturas a dar entrada após essa data, serão excluídas.