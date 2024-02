Livro «Química das Palavras» vai ser apresentado em Quarteira

Numa iniciativa de entrada gratuita, o Polo de Quarteira da Biblioteca Municipal acolhe a apresentação do livro «Química das Palavras», do louletano Joaquim de Almeida, num momento com declamação de poemas e guitarra.

O Polo de Quarteira da Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen vai ser palco, na sexta-feira, dia 1 de março, às 18h30, da apresentação do livro «Química das Palavras», da autoria de Joaquim de Almeida.

O momento será conduzido por Sara Santos e contará com a declamação de alguns poemas e acompanhamento de Marc Noah à guitarra.

«Química das Palavras» reflete sobre experiências de textos, ideias e pensamentos, e está dividido em duas partes. A nota do autor é extensa e nela aborda temas relacionados com espiritualidade, física quântica, relações humanas, conflitos existenciais, viagens, tudo na perspetiva pessoal.

A outra parte, a dos versos, desconstrói padrões e conceitos. Não convencional e ousado, representa um testemunho cru, enfatizando o lirismo numa demanda de religação ao nosso eu interior, à natureza humana, à vida, à beleza e ao caos.

«Química das Palavras» representa o absurdo da existência, percorrendo socalcos impercetíveis da mente

No conjunto, este livro é uma viagem sensorial e imaginária através da beleza, do horror, dos extremos do amor e do desespero.

Joaquim de Almeida nasceu a 18 de outubro de 1972, em Loulé. A paixão pelo mar e pela música contribuíram para a necessidade de exprimir as suas ideias e pensamentos. Tem como referências literárias Albert Camus, Franz Kafka, Aldoux Huxley.

Músico de profissão, viajou pelo mundo, aliando o amor pela natureza e o fascínio pela magia que impulsionam a sua escrita e que o definem como pessoa de acordo com a sua sensibilidade e evidencia do absurdo de existir.

Esta iniciativa é de entrada livre.