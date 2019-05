Le Terrier encerra «encontros do DeVIR» no Cine-Teatro Louletano

Depois de monoLOG e event, no Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa), a companhia belga Demestri & Lefeuvre apresenta agora Le Terrier, no Cine-Teatro Louletano, no próximo sábado, 11 de maio, às 21h30, naquele que será o espectáculo de encerramento da 5ª edição do Festival «encontros do DeVIR».

«E se a caixa preta do teatro ganhasse vida e assumisse uma forma corporal, com livre arbítrio e plena de desejo, que histórias contaria?» Foi a partir deste cenário «simples, mas improvável», que Florencia Demestri e Samuel Lefeuvre criaram Le Terrier, que funde dança e teatro: um mergulho no abismo, onde se trata mais de visões / sensações do que de narração.

Um poema de caminhos sinuosos que procura distorcer a noção de corpo, de espaço e de tempo. Florencia Demestri e Samuel Lefeuvre desenvolvem espectáculos híbridos, favorecendo uma dramaturgia dos sentidos e não do significado.

Através de processos de narração não-linear e uma excêntrica e intensa fisicalidade, Demestri e Lefeuvre convidam o espectador a deixar-se levar pela intuição e pelas múltiplas leituras que ela proporciona.

O espetáculo, para maiores de 12 anos, tem uma duração aproximada de 60 minutos, e os bilhetes custam 5 euros.