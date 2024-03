LAMA Teatro abre ESTOJO de oportunidades para jovens artistas em Faro

O LAMA Teatro, estrutura dedicada às artes performativas, em Faro, anuncia o lançamento do projeto ESTOJO, uma oportunidade única para jovens talentos «explorarem e desenvolverem suas habilidades no mundo do teatro».

O ESTOJO, concebido pelo LAMA Teatro, vai proporcionar um espaço de «mediação artística» para jovens entre os 13 e 18 anos, de participação gratuita.

O projeto inovador tem por objetivo envolver os jovens na arte do teatro, e sobretudo «capacitá-los com ferramentas essenciais para se tornarem membros ativos e influentes em suas comunidades».

Os participantes do ESTOJO terão a oportunidade de receber formação artística abrangente, incluindo oralidade, movimento, criatividade, improvisação, imaginação e escuta.

Além disso, serão incentivados a explorar questões contemporâneas e temas relevantes para a sociedade atual, promovendo assim o pensamento crítico e a expressão artística.

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do ESTOJO serão supervisionados pelo LAMA Teatro e culminarão numa apresentação durante o MOCHILA – Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens 2024.

As inscrições estão abertas até 17 de março, e os interessados devem enviar o nome completo, data de nascimento, contacto telefónico e email da pessoa responsável (pais, tutores, engarregados de educação) para ([email protected]).

Os ensaios serão realizados na LAMA Black Box, em Faro, às terças e sextas-feiras, das 19h00 às 20h45, e as apresentações públicas estão agendadas para os dias 18 e 19 de maio, às 11 horas.

É uma «oportunidade imperdível» para os jovens artistas de Faro explorarem e desenvolverem o seu talento no mundo do teatro, numa iniciativa que conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Faro e o financiamento da DGARTES – Direção-Geral das Artes.

Para mais informações, o Lama Teatro disponibiliza ainda o contacto telefónico (911 730 147).